Москва, 20 мая, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Правительство РФ временно сняло запрет на экспорт бензина до 30 июня 2024 года, сообщила 20 мая пресс-служба кабинета министров.

Petrov Sergey/Global Look Press

При этом ограничения на период с начала июля до конца августа сохранены, сказано в сообщении.

«Правительство приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. Вместе с тем ограничения сохраняются на период с 1 июля по 31 августа», — сообщила пресс-служба.

Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, отметила пресс-служба правительства. Ещё одна цель — не допустить снижения объемов переработки из-за затоваривания автомобильным бензином. Кроме того, правительство считает необходимым освободить порты от топлива, планировавшегося к экспорту и не вывезенного производителями после введения ограничений.

Как передавало ИА Регнум, временный запрет на экспорт бензина на период с 1 марта по 31 августа был введён правительством 29 февраля. Запрет не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства — члены Евразийского экономического союза, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Одновременно правительство увеличило минимальный объём продажи дизеля на бирже с существующих 12,5% до 16%, чтобы повысить гарантированный объём предложения топлива на биржевых торгах, а также увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Автором инициативы ввести временный запрет на экспорт бензина стал вице-премьер Александр Новак. Он рекомендовал принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке на фоне начала сезона повышенного спроса на топливо.