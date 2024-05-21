Москва, 21 мая, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Корпорация МСП проводит всероссийскую акцию #МСПспасибо в рамках Дня предпринимательства, который ежегодно отмечается в России 26 мая. Она поможет объединить малый и средний бизнес с их потребителями.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

Чтобы принять участие в акции, предпринимателем нужно заполнить анкету с описанием своего бизнеса в виртуальном городе цифровой платформы МСП.РФ. 26 мая, в день праздника, информация о компании появится на «Яндекс. Картах» и привлечет внимание потребителей.

Кроме того, созданный онлайн-город МСП станет площадкой, где каждый сможет найти любимые места и поблагодарить их владельцев и сотрудников за работу. Для этого достаточно открыть визитку организации в сервисе и поставить ей пять звезд.

«Сегодня малый и средний бизнес — это именно то, что окружает нас буквально на каждом шагу, создает привычный комфорт рядом. Мы уже привыкли и часто не замечаем, насколько большую роль МСП играет в нашей жизни. А ведь девять из десяти заведений общепита — это малый и средний бизнес, восемь из десяти цветочных магазинов, три из четырех такси — это все также МСП», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, одна из насущных проблем МСП — низкая узнаваемость и слабая информированность о нем потребителей. При этом такой бизнес не всегда может позволить себе рекламу.

Напомним, Корпорация МСП проводит акцию в День предпринимателя уже во второй раз. В ходе неё жители страны могут сказать малому и среднему бизнесу #МСПспасибо. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.