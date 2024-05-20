Нью-Йорк, США, 20 мая, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Китай не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине, заявил 20 мая заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

В отличие от Вашингтона, Пекин не намерен содействовать продлению украинского кризиса, сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

«Китай не создатель и не сторона украинского кризиса. Мы не предоставляли оружие какой-либо из сторон конфликта. В отличие от США, которые целенаправленно продлевают боевые действия, мы не будем этого делать и не будем извлекать выгоду из кризиса», — заявил Гэн Шуан.

Также дипломат отметил, что у Китая есть право сотрудничать с Россией в экономической сфере и что никто из третьих стран не должен вмешиваться в этот процесс.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Вашингтон несёт прямую ответственность за возникновение и развитие украинского кризиса. Он отметил, что США занимаются поиском врагов и не стремятся к миру.

6 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. Китай не приветствует попытки использовать кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны, конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин, призвав все стороны к возобновлению диалога.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 мая заявил, что считает предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине наиболее реалистичными. Министр заявил, что Пекин стремится добиться устранения первопричины конфликта.