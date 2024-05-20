Москва, 20 мая, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Добыча газа в России за четыре месяца 2024 года выросла на 8% — до 246,4 млрд кубометров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Стрингер/РИА Новости

«За январь–апрель (2024 года. — Прим. ред.) добыча газа в России составила 246,4 млрд кубометров, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Добыча нефти с начала года немного снизилась до 195,7 млн тонн, что связано с добровольным сокращением в рамках ОПЕК+, пояснил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта призвал соблюдать защиту законных интересов стран — экспортёров газа. Вместе с тем президент подчеркнул важность строгого соблюдения принципов честной конкуренции, а также надёжной защиты законных интересов газовых экспортёров — на недискриминационной основе, без каких-либо противоправных односторонних барьеров и ограничений.

До этого Путин сообщил, что Россия не зависит от поставок газа в ЕС. Также лидер России добавил, что РФ справляется после того, как Европа перестала брать российский газ. Он пояснил, что используются другие маршруты, идёт работа над собственной газификацией.

Вместе с тем западная пресса указала на то, что в крупнейшей экономике Евросоюза — Германии — падает объём промышленного производства, в том числе из-за прекращения поставок российского газа. СМИ описали это так: «Основы промышленной машины Германии рухнули, как костяшки домино».

Вместе с тем 11 октября прошлого года Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели, сообщил об идее расширить поставки российского газа через Турцию. Он заявил, что в создании газового хаба в Турции заинтересованы все, кто в Европе хочет приобретать российские энергоресурсы.

Глава государства напомнил, что Россия поставляет газ через два маршрута: «Турецкий поток» и «Голубой поток». Путин отметил, что эти маршруты работают эффективно и полностью заполнены.

Путин подчеркнул, что Россия не видит больших проблем в создании площадки, так как и Турция, и Россия заинтересованы в этом проекте. Кроме этого, интерес к газовому хабу проявляет и Азербайджан.