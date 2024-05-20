Москва, 20 мая, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Прокуратура Ненецкого автономного округа Дмитрий Горшков

«Назначить на 5-летний срок Горшкова Дмитрия Николаевича прокурором Пензенской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Данный указ вступает в силу с 20 мая.

Дмитрий Горшков родился в 1973 году в Липецке. Окончил юрфак Воронежского государственного университета. До этого Горшков занимал должность прокурора Ненецкого автономного округа.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Путин освободил Александру Левицкуюот должности советника главы государства. Должность советника Левицкая занимала с августа 2013 года.

Кроме того, 20 мая Путинподписал указ о назначении Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата министерства. С 2019 года Савельев является аудитором Счётной палаты. В этом ведомстве Савельев курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.