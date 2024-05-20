Белгород, 20 мая, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских дронов над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«Около 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там отметили, что шесть украинских беспилотников были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Минобороны сообщило о сбитии украинской противорадиолокационной ракеты HARM американского производства над Белгородской областью.

Кроме того, в этот же день Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами «SCALP-EG». По данным регионального минздрава в результате удара ВСУ пострадали 12 человек. Отмечалось, что все пострадавшие получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней и лёгкой степени тяжести.