Москва, 21 мая, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Если все атомные электростанции США, которые работают на российском урановом продукте, будут остановлены, то объём генерации, который при этом выключится, составит пять процентов. Такое мнение 20 мая корреспонденту ИА Регнум высказал профильный специалист, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич, комментируя мнение о том, что США грозит остановка ядерных реакторов из-за запрета импорта урана из России после подписания законопроекта о запрете импорта российского обогащённого уранового продукта президентом Джо Байденом.

Иван Шилов ИА Регнум

Марцинкевич отметил, что, в отличие от России, атомные электростанции в США принадлежат частным компаниям, а не государственным. В силу этого, когда американские политики вводят запреты, бизнесмены стремятся выполнять их так, чтобы избежать убытков.

«Доля атомной генерации в США составляет 20%, доля поставок обогащённого уранового продукта из России — 25%. Это означает, что, даже если все атомные электростанции в США, работающие на российском обогащённом урановом продукте, будут остановлены, объём генерации, который при этом выключится, составит пять процентов», — пояснил специалист.

Он добавил, что под словом «уран» в неспециализированных СМИ зачастую понимают совершенно разную продукцию. Ни Советский Союз, ни Россия никогда ни одного грамма урановой руды в США не поставляли. «Росатом» передаёт американским компаниям обогащённый урановый продукт (ОУП): это уже готовое к использованию для производства ядерного топлива соединение урана с кислородом с содержанием изотопа уран-235 до 5%. При этом объём поставок российского ОУП в США ограничен 25% от общего объёма спроса (это законодательное ограничение введено руководством США в 2014 году), уточнил Марцинкевич.

Он также отметил, что согласно только что принятому закону о запрете импорта российского ОУП имеется значительная «оговорка». Министерство энергетики США имеет право делать исключения из запрета в двух случаях: если этого требует национальная безопасность и в том случае, если на мировом рынке нет этого товара по адекватной цене.

Таким образом, компании США могут обратиться за этим исключением. Так, первое обращение в министерство энергетики было подано 10 мая. С просьбой об исключении из запрета обратилась компания Centrum, наиболее крупный покупатель российского ОУП.

Марцинкевич отметил, что у компаний есть в запасе четыре года — министерство энергетики имеет право предоставлять исключения до конца 2027 года. Однако за это время освоить технологию обогащения урана на газовых центрифугах для США просто невозможно. Попытки освоения американские атомщики предпринимали уже трижды, каждый раз результат оказывался отрицательным. Единственный действующий на территории США завод по обогащению урана принадлежит компании Urenco USA — дочерней компании Urenco, чьи акции распределены в равных долях между правительствами Великобритании, Германии и Нидерландов. С момента своего создания и освоения обогащения урана на газовых центрифугах Urenco ни при каких условиях не передаёт свою технологию. Единственный для руководства США реальный вариант добиться независимости от поставок российского ОУП — новые инвестиции в Urenco USA с целью увеличения её производственных мощностей. Но за четыре года это сделать невозможно: предоставление лицензии на строительство ядерно и радиационно опасного объекта государственным регулятором США ещё ни разу не длилось менее двух-трёх лет.

«По подсчётам министерства энергетики США, поставки уранового продукта в США из России в прошлом году составили 1,2 млрд долларов, что составляет около 40% от общего экспорта обогащённого урана «Росатомом». Каждый вновь построенный атомный энергоблок за рубежом «Росатомом» — это увеличение рынка сбыта для российской компании. Поэтому ущерб от потери американского рынка для «Росатома» с каждым годом становится менее значительным, так как до конца текущего десятилетия будет введено более десятка атомных энергоблоков в Бангладеш, Индии, Турции, Иране, Египте и в Китае», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал принятый верхней палатой Конгресса законопроект о запрете на импорт низкообогащённого урана из России.

Законопроект о запрете на импорт российского урана Сенат США принял в ходе заседания 30 апреля. Законодатели одобрили инициативу единогласно.

Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания президентом. При этом до января 2028 года допускается выдача министерством энергетики США разрешений на импорт урана из РФ в случае отсутствия иных источников поставок. Ограничение будет действовать до 2040 года.

Байден в ходе выступления в Вашингтоне с агитационной речью заявил о намерении страны выйти из-под зависимости от российского ядерного топлива, обеспечивающего около четверти всего объёма потребностей более 90 коммерческих реакторов, что делает Россию главным иностранным поставщиком этого ресурса для США.

В российской госкорпорации «Росатом» заявили, что принятый законопроект о запрете на импорт урана из России носит деструктивный характер для глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, а также имеет выраженный политический подтекст. Кроме того, инициатива окажет негативное влияние на ситуацию в атомной энергетике не только в Соединённых Штатах, но и в других странах, принимающих подобные нерыночные решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет США на импорт урана из России не критичен для российской атомной отрасли. Песков добавил, что американские власти вводят меры, которые бьют по всем принципам международной торговли. Он назвал запрет США недобросовестной конкуренцией и продолжением незавуалированной линии Вашингтона. В этой связи Песков отметил, что российская атомная отрасль является одной из передовых в мире, и Россия продолжит её развивать.

Агентство Bloomberg сообщило, что министерство энергетики Соединённых Штатов Америки выделило около 3,4 млрд долларов на закупку ядерного топлива у национальных производителей. Отмечается, что около 2,7 млрд долларов из указанной суммы выделены в качестве финансирования программы по отказу страны от импортируемого из России ядерного топлива. По информации Bloomberg, в настоящее время в США есть только один коммерческий завод по обогащению урана, расположенный в Нью-Мексико. О готовности побороться за финансирование заявил ряд американских компаний, представляющих услуги по конверсии урана, в том числе General Atomics.