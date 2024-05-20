Москва, 20 мая, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Photoagency Interpress/Global Look Press Александра Левицкая

«Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации», — сказано в документе.

Должность советника Левицкая занимала с августа 2013 года.

До этого Левицкая, будучи первым замруководителя аппарата правительства РФ, курировала департаменты кадров, делопроизводства и архива, регионального развития и местного самоуправления, координировала работу секретариатов вице-премьеров, контролировала исполнение поручений кабмина.

Также в разное время занимала должности замминистра экономического развития, а также замглавы Министерства здравоохранения и социального развития (министерство упразднено в 2012 году).

Как передавало ИА Регнум, 14 мая Путин назначил экс-главу Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совбеза России Николая Патрушева помощниками президента.

Также Путин подписал указ о назначении Максима Орешкина заместителем главы аппарата президента. Чиновник с января 2020 года занимал должность помощника президента.

В Кремле также сообщили о переназначении Антона Вайно на должность главы администрации президента. Должности первых заместителей главы АП сохранили за собой Алексей Громов и Сергей Кириенко.