Вашингтон, 20 мая, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Мирное урегулирование по Украине всё ещё возможно, заявил Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по западным поставкам оружия Киеву.

Брайан Смит/РИА Новости Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

«Подлинное урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путём по-прежнему возможно. Для этого нужно, чтобы Запад прекратил вооружать бандеровский режим в Киеве, чтобы Украина вернулась к своему нейтральному внеблоковому и безъядерному статусу, была демилитаризована и денацифицирована, а права её русскоязычных граждан и национальных меньшинств были бы обеспечены в полной мере», — пояснил Небензя.

Он добавил, что мирное урегулирование возможно только устранении первопричин, спровоцировавших начало специальной военной операции России на Украине.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский после выхода Украины из переговорного процесса весной 2022 года заявил, что целью Киева будет возвращение к границам 1991 года — с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин в июне 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти по инициативе Запада отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.