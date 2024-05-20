Волгоград, 20 мая, 2024, 18:11 — ИА Регнум. На этапе Кубка России по ралли-рейдам в Волгоградской области победила команда LADA Sport ROSNEFT. Две спортивные «LADA Niva» преодолели более 200 километров спецучастков и стали лучшими в классе «Рейд Спорт».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» LADA Sport ROSNEFT выиграла этап Кубка России по ралли-рейдам

Победителем соревнований стал экипаж Михаила Митяева и Егора Охотникова. За ними финишировал второй экипаж LADA Sport ROSNEFT — Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» LADA Sport ROSNEFT выиграла этап Кубка России по ралли-рейдам

Этап в Волгоградской области» стал для команды вторым в этом году в рамках подготовки к главному событию сезона — международному ралли-марафону «Шелковый путь», который пройдет по территории России и Монголии.

Увидеть гоночную технику команды LADA Sport ROSNEFT можно в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».