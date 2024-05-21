Москва, 21 мая, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Отец чеченки Лии Заурбековой, которая сбежала за границу от своей семьи, обвинив её членов в избиениях, впервые прокомментировал побег дочери. По словам главы семейства, девушке нельзя влюбляться ни в кого, кроме чеченцев. Также Беслан заявил, что доказательств избиений его дочь не предоставила, а без видео её слова являются обычным враньём. Об этом и других нюансах воспитания дочери Беслан Заурбеков рассказал ИА Регнум.

Кадр из видео Лия Заурбекова

16 мая группа чеченцев окружила отдел МВД по району Нагатино-Садовники на Каширском шоссе, где находилась 19-летняя Лия Заурбекова. Девушка рассказала, что ей пришлось уйти из дома 13 мая из-за физического и психологического насилия. Чтобы найти свою дочь и вернуть её домой, родители Лии написали заявление в полицию, где сообщили неверные данные о возрасте пропавшей: родственники указали, что девушка несовершеннолетняя. Позже Лии удалось уехать за границу с помощью правозащитников.

44-летний отец сбежавшей Лии Беслан отметил, что девушку всячески пытались удержать дома. Он объяснил, что до сих пор пытается связаться с Лией, но пока у него не получается этого сделать.

«Лию никто не отпускал. Всё делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто её ввёл в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан», — объясняет Беслан Заурбеков.

Мужчина утверждает, что знаком с возлюбленным его дочери.

«Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы», — говорит Беслан. По его словам, выход может быть только один — возлюбленный дочери должен принять ислам. Иначе дочь ждёт наказание. «Чётких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — говорит мужчина.

Беслан Заурбеков объяснил свою позицию и по поводу избиений Лии, в которых обвиняли семью. Беслан рассказал, что избиение — это просто бездоказательная выдумка общественников, чтобы очернить его семью. По его мнению, если факты избиений не были зафиксированы на видео, то и разговаривать не о чем.

«Нужны доказательства», — считает Беслан Заурбеков.

Известно, что отец Лии Заурбековой зарабатывал предпринимательством, на него было оформлено ИП в Чеченской Республике и ООО в Москве, которые занимались розничной торговлей мясом и консервами, ресторанной деятельностью, а также предоставляли услуги по доставке продуктов питания. В настоящий момент оба юрлица ликвидированы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19-летняя Лия Заурбекова покинула территорию России. Девушка сбежала из дома 13 мая, через три дня она была доставлена в отдел полиции на Каширском шоссе в Москве. Там она записала видеообращение, в котором рассказала свою историю. Лия Заурбекова объяснила, что ушла из дома добровольно и опасается за свою жизнь и здоровье. Оказалось, что родственники после её исчезновения заявили в полицию, выдав 19-летнюю дочь за несовершеннолетнюю. Когда девушка находилась в полицейском участке в районе Нагатино-Садовники, на улице дежурили её родственники, требовавшие выдать им Лию. Несколько часов девушка провела в отделе, опасаясь выходить на улицу. Пока полицейские отвлекали родственников девушки, правозащитникам удалось вывести Лию Заурбекову через пожарный выход. Позже стало известно, что Лия покинула территорию России вместе со своим молодым человеком. Точное место нахождения девушки в целях безопасности не разглашают.