Москва, 20 мая, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Основателю WikiLeaks, журналисту Джулиану Ассанжу продлили «экзекуцию» — разрешили оспорить решение об экстрадиции в США. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала 20 мая принятое в Лондоне решение по делу Ассанжа.

Ray Tang/Global Look Press Джулиан Ассанж

«Сложно назвать продолжающуюся экзекуцию «решением в пользу Ассанжа», — приводит слова Захаровой «Российская газета».

Ассанжу предстоит новый раунд судебных разбирательств. Издание отмечает, что по меньшей мере три из девяти оснований для апелляции вполне могут привести к успешному для журналиста исходу. Судьи признали это в марте, когда вынесли предварительное решение.

Как сообщало ИА Регнум, Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа, так как усомнился в намерениях властей США гарантировать соблюдение его прав при экстрадиции. Теперь 52-летний журналист вправе оспорить судебное решение о выдаче американским властям. На заседании он не присутствовал из-за проблем со здоровьем.

Власти США инкриминируют журналисту преступления, связанные с крупнейшим в истории страны случаем раскрытия секретных документов, и добиваются его экстрадиции. Ему предъявлены 18 обвинений и грозит общий срок заключения до 175 лет. С 2019 года Ассанж помещён в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш. С 2012 года он находился территории посольства Эквадора в Лондоне, но был выдворен оттуда и задержан.

В июне 2022 года бывший министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США. Ранее, в 2021 году, журналист перенёс инсульт. В январе 2023 года супруга журналиста Стелла Морис заявила, что у него обострились физические и психологические проблемы.