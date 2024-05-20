Москва, 20 мая, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Украинские олигархи могут попытаться устранить лидера киевского режима Владимира Зеленского после утраты им легитимности в качестве главы государства, заявил 20 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передаёт «Газета. Ru».

Недовольные действиями Зеленского могут пойти по тому же пути, что и некоторые руководители нацистской Германии в 1944 году при попытке устранить Адольфа Гитлера, отметил зампред Совбеза.

«Часть недовольного украинского олигархата решит убрать безумного актёришку, заменив его более лояльной фигурой», — сказал Медведев.

Для граждан Украины, как и для граждан России, такая возможная перестановка ничего не изменит, считает зампред Совбеза. Единственной переменой может стать готовность «новой опереточной фигуры» к переговорам с Москвой, добавил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 мая заместитель председателя Совбеза высказал предположение, что Зеленский отменил выборы, потому что боялся конкуренции, в том числе со стороны бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и собственного предшественника Петра Порошенко. Отмена президентских выборов на Украине означает превращение этой страны в несостоявшееся государство и гибель данного проекта, сказал также Медведев.

20 мая новоизбранный глава украинского государства должен был принять присягу, однако выборы были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения, хотя конституция страны этого не допускает. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента, а сам глава киевского режима ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. При этом глава российского государства подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего Конституционный суд.

В украинском законодательстве есть норма, позволяющая не проводить выборы в парламент в условиях военного времени, однако нет такой же нормы в отношении президентских выборов, что лишает потенциальных противников действующего руководства возможности узурпировать власть через введение военного положения, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.