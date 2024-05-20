Нью-Йорк, США, 20 мая, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН перед началом заседания почтил минутой молчания память погибших в результате авиакатастрофы в Иране.

Кадр из видео

Председатель Совбеза объявил минуту молчания по просьбе России, Китая и Алжира. СБ выразил соболезнования народу и правительству Ирана. Все присутствовавшие на заседании почтили память погибших в авиакатастрофе. После этого начался брифинг по поставкам западного оружия на Украину, который был запрошен Россией.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890145" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что вертолёт Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц разбился из-за плохих метеоусловий.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.