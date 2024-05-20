Тебриз, Иран, 20 мая, 2024, 17:24 — ИА Регнум. На место авиакатастрофы с вертолётом президента Ирана Эбрахима Раиси прибыла комиссия по расследованию. Перед этим начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери распорядился создать комиссию по расследованию причин крушения, сообщает иранский телеканал IRIB.

Azin Haghighi/AP/TASS

Отмечается, что правительственную комиссию возглавил генерал-майор Али Абдаллахи. В состав группы войдут военные и технические эксперты, которым предстоит детально изучить причины авиапроисшествия.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем, все они погибли.

Посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что вертолёт Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц разбился из-за плохих метеоусловий.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.