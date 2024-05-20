Ереван, 20 мая, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Задержания произошли у приграничного села Киранц в Армении, где сторонники оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» проводят акцию протеста в связи с работами по делимитации границы. Об этом сообщает 20 мая «Газета.Ru».

Александр Патрин/ТАСС

Протестующие требовали, чтобы в село пропустили журналистов. Специальные силы полиции Армении сначала отказались это сделать, а потом применили силу в отношении оппозиционеров.

«Уже есть задержанные», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша. Позже, 23 апреля, в правительстве Азербайджана сообщили, что на границе установлен первый столб.

27 апреля протестующие против делимитации границы Армении с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Около 20 армянских военнослужащих перешли на сторону участников протестов.

Утром 28 апреля порядка 20 человек перекрыли дорогу Ереван — Гюмри в знак протеста против делимитации. Полицейские в течение некоторого времени не могли возобновить движение по трассе.

2 мая около села Киранц в Тавуше были задержаны около 30 человек. Их доставили в полицейское отделение и позже отпустили. В МВД Армении заявили, что полиция несёт усиленную службу для проведения геодезических работ на армяно-азербайджанской границе около сёл Киранц и Хейримли. Людей не подпускают к заминированным участкам.