Москва, 20 мая, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Камера запечатлела момент, когда мужчина с ножом напал на девушку возле торгового центра «Щёлковский» на востоке Москвы. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На кадрах видно, что злоумышленник подошёл сзади к стоявшей на остановке девушке, ударил её и бросился бежать. Нападение произошло на глазах прохожих, они поспешили на помощь пострадавшей.

Нападавшего задержали. Им оказался 48-летний гражданин Афганистана, имеющий разрешение на временное проживание в России. Мужчина был пьян и атаковал девушку без причины. С ним работают следователи, отмечает канал.

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Пострадавшая девушка учится в одном из столичных вузов. Её на скорой увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина ударил девушку в область шеи складным садовым ножом. Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту нападения.