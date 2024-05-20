Мариуполь, ДНР, 20 мая, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В Мариуполе во вторую годовщину освобождения города на главной площади развернули 100-метровую ленту в цветах флага России, сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН) в Telegram-канале.

Донецкое агентство новостей

Торжественные мероприятия прошли также у памятника азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, вблизи комбината «Азовсталь». У памятника жители города развернули знамя Победы.

«История имеет свойство повторяться. И майские события двухлетней давности тесно перекликаются с сентябрем 1943 года. Точно так же фашисты прикрывались мирным населением. Точно так же фашисты разграбили и разрушили город. И точно так же они не смогли устоять перед русским солдатом, освободившим родную землю», — отметил в приветственном слове глава администрации Мариуполя Александр Степанов.

Кроме того, в Санкт-Петербурге, Сочи, Севастополе и Владивостоке появились граффити ко второй годовщине освобождения Мариуполя. Баннеры и билборды по случаю праздника появятся в Донецке и Мариуполе, на них будут изображены донецкий шахтёр и работник мариупольского порта.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России полностью освободили Мариуполь в мае 2022 года, после чего практически сразу началось активное восстановление города. В начале февраля этого года заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Он добавил, что в новых регионах над восстановлением инфраструктуры работают до 40 тысяч строителей.