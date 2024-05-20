Москва, 20 мая, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Подписать акт о безоговорочной капитуляции преступного киевского режима сможет абсолютно любой фактический руководитель этого режима, заявил 20 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передаёт «Газета. Ru».

Сергей Корсун ИА Регнум

Полномочия и легитимность нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского истекают 20 мая, но решающего значения это не имеет, поскольку любой руководитель преступного режима — и сам тоже преступник, говорить же о юридическом преемстве руководителей в случае с Украиной не приходится, сказал Медведев.

«Он (Зеленский — Прим. ред.), как и любой его преемник (хотя о юридическом преемстве говорить тут не приходится), может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Что же касается номинального или фактического лидера (главаря) такого режима, им может быть кто угодно», — сказал зампред Совета безопасности.

Ранее Медведев также заявил, что отмена президентских выборов на Украине означает превращение этой страны в несостоявшееся государство и гибель данного проекта. Он высказал предположение, что Зеленский отменил выборы, потому что боялся конкуренции.

Зеленский как глава враждебного России режима и военный преступник был законной военной целью для РФ на посту главы украинского государства и остаётся таковой целью и после утраты легитимности, сказал также Медведев. Никаких шансов на победу над Россией у Киева нет, даже если киевский режим решит воевать «до последнего украинца», добавил заместитель председателя Совбеза.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Киевский режим пока отказывается прекращать боевые действия, и это значит, что условия его капитуляции будут только ужесточаться, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.