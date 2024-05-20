Новосибирск, 20 мая, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Специалисты выявили маркеры крысиного вируса гепатита Е не только у крыс, но также у домашних собак и кошек в Гонконге. Об этом вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов рассказал 20 мая «Газете.Ru».

dpa/picture-alliance/ТАСС

Он отметил, что недавно вирусологи нашли у кошек и собак антитела к вирусу из рода Rocahepevirus семейства Hepeviridae, но не живой вирус. Факт наличия антител говорит том, что вирус с большой вероятностью может перейти через этих домашних животных к людям.

«Так что ситуацию с ним надо срочно изучать в разных странах, включая Россию», — отметил академик.

Он назвал вполне объяснимым то обстоятельство, что вирус крысиного гепатита Е впервые выявили у пациента, перенёсшего трансплантацию печени. После таких операций пациентам прописывают подавляющие иммунитет препараты, чтобы не произошло отторжения пересаженного органа. Риск заражения повышается и для людей с ВИЧ, так как их иммунитет зачастую ослаблен.

Нетёсов добавил, что точных данных о распространении в разных странах вируса гепатита крыс нет, но в зоне риска, вероятно, находятся люди с пересаженными органами и ВИЧ, а также гомосексуалисты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин перечислил вирусы, которые могут стать причиной развития рака. В их числе — вирусы гепатита B и С, способные спровоцировать рак печени. Он напомнил, что для профилактики заболеваний следует вовремя лечиться и наблюдать за состоянием своего здоровья, а также поддерживать здоровый образ жизни.