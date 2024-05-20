Москва, 20 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. По итогам 2023 года объём вложений в основной капитал предприятий Москвы составил около 6,8 трлн рублей, сообщил 20 мая мэр Москвы Сергей Собянинв своём Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Мэр Москвы Сергей Собянин

За последние пять лет объём инвестиций в основной капитал вырос вдвое, Москва является безусловным лидером по их привлечению среди регионов России, отметил мэр.

Среди реализованных в 2023 году проектов — проспект Багратиона, первая платная скоростная автодорога в Москве, построенная в рамках концессионного соглашения, и индустриальный парк «Руднево», где производят банкоматы, беспилотники, медицинскую и другую инновационную продукцию, напомнил Собянин.

Кроме того, в 2023 году были введены в строй два крупных фармацевтических завода на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», многие из выпускаемых там препаратов ранее в России не производились, отметил мэр. Также он напомнил о таких проектах, как центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий в рамках государственно-частного партнёрства в сфере экологии и производство лазерных станков на площадке ОЭЗ «Печатники».

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин отмечал, что московские предприятия поставляют на отечественный рынок инновационные импортозамещающие товары, в том числе умные метки, бирки и смарт-карты. Для резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» работает специальный налоговый режим, напомнил мэр.

На заводе «Москвич» автомобили теперь будут собирать по технологии полного цикла, рассказал Собянин 13 мая. Завод намерен повысить локализацию производства и создать собственную отечественную платформу электромобиля, добавил мэр.