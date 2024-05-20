Астана, 20 мая, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Совместное заявление лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина, принятое по итогам переговоров в Пекине, вызвало широкий резонанс во всём мире. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И в Астане.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Он отметил, что намерение Путина и Си Цзиньпина углублять двусторонние отношения в контексте 75-летия дипломатических связей двух стран вызвало широкий резонанс в том числе в ООН. Это заявление «начертало новые задачи» в контексте вывода этих отношений на ещё более высокий и насыщенный уровень.

График предстоящих контактов между Россией и Китаем — весьма насыщенный. Меньше чем через месяц Ван И примет участие в заседании министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде, добавил он.

Москве и Пекину нужно без пауз и раскачки использовать темп и импульс, который был придан отношениям двух стран по итогам встречи лидеров в Пекине, сказал Лавров на встрече со своим китайским коллегой «на полях» СМИД ШОС.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая Путин в рамках государственного визита прибыл в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров в расширенном составе с участием делегаций стороны подписали совместное заявление, предусматривающее в том числе дальнейшие шаги по углублению взаимодействия в энергетической и военной сферах. Также в совместном заявлении лидеры России и КНР назвали политику США, мыслящих категориями холодной войны, угрожающей безопасности всех стран региона.

На пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления многополярного мира. Он отметил, что будущее зависит от всего мира, однако Москва и Пекин являются важными составляющими современной цивилизации.

Британская газета Financial Times назвала совместные заявления Путина и Си Цзиньпина явной пощёчиной госсекретарю США Энтони Блинкену, который ранее призвал Китай прекратить поддержку России в вопросе конфликта на Украине.

По мнению аналитика американского фонда «Наследие» Майкла Пиллсбери, дружеские объятия лидеров России и Китая являются жестом, свидетельствующим о колоссальном стратегическом поражении США. По его словам, для Вашингтона это «стратегический кошмар».

Ранее беспокойство из-за укрепления отношений Москвы и Пекина выразил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, действия лидеров России и Китая, объединённых решимостью бросить вызов однополярному миру, противоречат американским интересам национальной безопасности.