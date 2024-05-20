Медведев заявил, что у Киева нет шансов победить Россию
Медведев: у Киева нет шансов победить, даже если воевать до последнего украинца
Москва, 20 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. У киевского режима нет никаких шансов победить Россию, заявил 20 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передаёт aif.ru.
Даже если киевский режим будет вести боевые действия «до последнего украинца», ситуация не изменится, сказал Медведев.
«Киев провалил контрнаступление и терпит дальнейшие тяжёлые поражения», — напомнил заместитель председателя Совбеза.
Как передавало ИА Регнум, Медведев 20 мая также заявил, что отмена президентских выборов на Украине означает превращение этой страны в несостоявшееся государство и гибель данного проекта.
Кроме того, он высказал предположение, что глава киевского режима Владимир Зеленский отменил выборы, потому что боялся конкуренции, в том числе со стороны бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и собственного предшественника Петра Порошенко. Жители Украины в случае проведения выборов захотели бы сменить Зеленского в надежде на переговоры с Россией, отметил заместитель председателя Совбеза.
Зеленский как глава враждебного России режима и военный преступник был законной военной целью для РФ на посту главы украинского государства и остаётся таковой целью и после утраты легитимности, сказал также Медведев.
Ранее в мае 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западу пора прекратить приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям, а самому киевскому режиму надо признать сложившиеся реалии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что военные поставки из США на Украину провоцируют Киев к продолжению военного противостояния «до последнего украинца», хотя ход СВО эти поставки не изменят и только продлят страдания жителей контролируемой Киевом территории.