Москва, 20 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. У киевского режима нет никаких шансов победить Россию, заявил 20 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передаёт aif.ru.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Даже если киевский режим будет вести боевые действия «до последнего украинца», ситуация не изменится, сказал Медведев.

«Киев провалил контрнаступление и терпит дальнейшие тяжёлые поражения», — напомнил заместитель председателя Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, Медведев 20 мая также заявил, что отмена президентских выборов на Украине означает превращение этой страны в несостоявшееся государство и гибель данного проекта.

Кроме того, он высказал предположение, что глава киевского режима Владимир Зеленский отменил выборы, потому что боялся конкуренции, в том числе со стороны бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и собственного предшественника Петра Порошенко. Жители Украины в случае проведения выборов захотели бы сменить Зеленского в надежде на переговоры с Россией, отметил заместитель председателя Совбеза.

Зеленский как глава враждебного России режима и военный преступник был законной военной целью для РФ на посту главы украинского государства и остаётся таковой целью и после утраты легитимности, сказал также Медведев.

Ранее в мае 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Западу пора прекратить приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям, а самому киевскому режиму надо признать сложившиеся реалии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что военные поставки из США на Украину провоцируют Киев к продолжению военного противостояния «до последнего украинца», хотя ход СВО эти поставки не изменят и только продлят страдания жителей контролируемой Киевом территории.