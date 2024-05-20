Москва, 20 мая, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённый ножом мужчина напал на 22-летнюю девушку возле торгового центра «Щёлковский» в московском районе Гольяново. Об этом сообщает 20 мая пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

На улице Уральской мужчина 1976 года рождения подошёл к девушке сзади и ударил её складным ножом в область шеи, а затем скрылся. Позже нападавшего задержали, нож находился при нём.

Прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту нападения.

Прохожие вызвали пострадавшей скорую помощь, её госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте на станции метро «Площадь Революции» в Москве 23-летний мужчина ударил ножом девушку, которая отвергла его ухаживания. После нападения он попытался скрыться, но был задержан пассажирами и передан правоохранителям. Мужчине, который ранее был судим, предъявили обвинение в покушении на убийство и заключили под стражу.