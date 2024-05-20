Луганск, 20 мая, 2024, 14:38 — ИА Регнум. В небе над пригородом Луганска российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракеты ВСУ. Кадры работы ПВО опубликовали пользователи в соцсетях.

Кадр из видео Момент сбития одной из французских ракет SCALP в пригороде Луганска

На записях видно, как средства ПВО сбивают ракеты после чего следует взрыв с появлением огня и большого количества дыма.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами «SCALP-EG», сообщил 20 мая глава ЛНР Леонид Пасечник.

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте. Подробности о пострадавших и разрушениях уточняются, заключил глава ЛНР.

Пасечник уточнил, что удар был нанесён с использованием западного вооружения.

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20 мая ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области. Зафиксированы три попадания в районе многоквартирного дома, повреждена электроподстанция, без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, сёла Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое — всего 8 тыс. абонентов.

Вооружённые силы Украины утром 19 мая обстреляли посёлок Александровка в Донецке, от удара пострадала мирная жительница.

18 мая украинская армия обстреляла Скадовск в Херсонской области, применив ракеты HIMARS. По последним данным, от удара пострадали 15 человек, четверых в тяжёлом состоянии госпитализировали.