Москва, 20 мая, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Самый мощный атомный ледокол в мире «Россия» должен быть построен ориентировочно к 2030 году, сообщил 20 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании вице-премьеров с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Александр Гальперин/РИА Новости

Так, Мантуров напомнил, что в целях обеспечения круглогодичной проводки «Балтийский завод» продолжает строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт, при этом три атомохода «Арктика», «Сибирь» и «Урал» уже работают в акватории морей Северного Ледовитого океана. Ледокол «Якутия» планируется сдать в конце 2024 года, ещё три должны пополнить атомный флот в период с 2026 по 2030 годы.

«И, конечно, самый мощный ледокол, который сегодня строится на «Звезде», единственный в своём роде в мире — 120 мегаватт — «Россия», который должен быть тоже построен ориентировочно к 2030 году», — добавил первый вице-премьер.

Как передавало ИА Регнум, закладка атомохода состоялась 5 июля 2021 года на судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. Мощность судна составит 120 МВт. Основными задачами новых атомоходов-лидеров должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику

Ледоколы проекта «Лидер» предусмотрены для проводки одиночных крупнотоннажных судов и лидирования караванов.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что строящийся на Дальнем Востоке сверхмощный атомный ледокол «Россия» проекта 10 510 «Лидер» имеет стратегическое значение для страны.