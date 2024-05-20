Красноярский край, 20 мая, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Более 800 млн рублей получила по итогам 2023 года Восточно-Сибирская нефтегазовая компания в результате повышения производственной эффективности. Предприятие ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края. Специалисты «Востсибнефтегаза» (входит в «Роснефть») внедрили 15 инновационных решений, сокращающих эксплуатационные затраты производственных объектов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Внедрение передовых технологий принесло «Востсибнефтегазу» 800 млн рублей

Один из наиболее эффективных проектов «Востсибнефтегаза» в 2023 году — строительство скважин с предварительным прогнозированием зон разломов при помощи сейсмогеологического анализа. Благодаря этой технологии удалось почти вдвое сократить время, необходимое для ликвидации поглощений бурового раствора.

За последние пять лет специалисты «Востсибнефтегаза» внедрили 48 проектов по оптимизации бизнес-процессов, снижению производственных затрат, развитию энергосберегающих технологий и многое другое. В денежном выражении эффект от реализованных мероприятий составил 2,7 млрд рублей.