Таллин, 20 мая, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Не все союзники Украины хотят добиться победы в конфликте с Россией, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.

Nazar Fury/Global Look Press

По её словам, есть ряд таких стран как Эстония, которые хотят победы Украины, однако есть и те, кто желают, чтобы эта страна не проиграла.

«А если у вас нет цели, у вас нет стратегии. У вас нет тактики, как достичь этой цели. И это то, что меня беспокоит», — сказала она.

По мнению Каллас, заявления о необходимости «не допустить проигрыша Украины и высказывания о полной победе Киева не являются одинаковыми».

Как передавало ИА Регнум, в конце марта глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину исключительно из собственных интересов. Как тогда пояснил глава европейской дипломатии, дело не в поддержке Украины потому, что европейцы любят украинский народ. Это также в интересах США в качестве глобального игрока, добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти высказывания чистосердечным признанием о том, что Европа воюет не за Украину, а против России.

Президент России Владимир Путин 17 мая очередной раз заявил о готовности к переговорам по Украине. Он подчеркнул, что основой для них являются договорённости, достигнутые в Стамбуле в ходе переговоров в 2022 году. Глава государства напомнил, что украинская делегация подписала соглашение, но потом киевский режим сорвал диалог. Президент также назвал необоснованными «хотелками» условия, на которых Запад и Киев хотят вести переговоры.