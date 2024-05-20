Париж, 20 мая, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Власти Франции должны разрешить Украине наносить удары по территории России, заявил глава комитета по иностранным делам французского парламента Жан-Луи Бурланж, передаёт Le Figaro.

Иван Шилов ИА Регнум

«Почему украинцам должно быть отказано в праве отвечать ударом на удар?» — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Франции необходимо отменить «необоснованное табу», последовать примеру других стран и разрешить Киеву «использовать западное вооружение для ударов по территории России».

«Похоже, время уже пришло», — заключил Бурланж.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что МИД России выразил протест послу Великобритании Найджелу Кейси в связи с заявлениями главы МИД королевства Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у Украины «праве» наносить удары по России британским оружием. Посла предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании.

Киев на прошлой неделе обратился к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Запрос поступил на фоне успехов российской армии в Харьковской области.

Издание Politico сообщило, что ряд депутатов Верховной рады прибыли в Вашингтон, чтобы попытаться убедить Конгресс США разрешить ВСУ наносить удары по России американским оружием якобы для уничтожения военных складов.

Российские власти неоднократно заявляли о прямом вовлечении в конфликт с Россией стран коллективного Запада во главе с США.