* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 20 мая, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), передают 20 мая «Известия».

Алексей Даничев/РИА Новости

Суд ранее приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы.

«Приговор Второго Западного окружного военного суда от 25 января 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты и апелляционное представление государственного обвинителя — без удовлетворения», — сказано в определении судебной коллегии.

Приговор Треповой вступил в силу.

Также был оставлен без изменений и вступил в силу приговор второму фигуранту дела Дмитрию Касинцеву, ранее признанному виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления и приговорённого к 1 году 9 месяцам лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 25 января Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и к выплате штрафа в размере 600 тыс. рублей.

В феврале пресс-служба Второго Западного окружного военного суда сообщила, что Генеральная прокуратура обжаловала приговор Треповой, потребовав приговор в виде 28 лет лишения свободы. Обжаловала приговор и сторона защиты.

Теракт в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошёл 2 апреля 2023 года. Трепова вручила Татарскому статуэтку, начинённую взрывчаткой. В результате теракта военкор погиб, ещё 40 человек получили ранения. Во время допроса Трепова призналась, что выполняла поручение украинских кураторов в надежде уехать на Украину.