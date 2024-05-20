Тегеран, 20 мая, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем был ещё жив в течение часа после крушения президентского вертолёта и смог позвонить по телефону. Об этом сообщает иранское издание Tasnim.

ale-hashem. ir

«Он (Мохаммад Али Але Хашем. — Прим. ред.) был жив ещё в течение часа после авиакатастрофы и даже позвонил по телефону главе администрации президента Голамхосейну Эсмаили», — приводит оно слова главы Организации по чрезвычайным ситуациям Ирана Мохаммада Хасана Нами.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.

Президента России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметил неоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Путин накануне поздно вечером встретился с послом Ирана Каземом Джалали, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в присутствии министра обороны России, министра по чрезвычайным ситуациям, советника президента Игоря Левитина состоялась беседа, где президент, выслушав посла, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств.

Песков отметил, что в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка, которая включала в себя группу из 60 человек со всем необходимым оборудованием, группу «Центроспас» и особую группу. Был подготовлен высокогорный вертолёт.

Два самолёта экстренно вылетели в сторону Тебриза, было очень тесное взаимодействие между МЧС и Минобороны. Два вертолёта при нормализации погодных условий должны были вылететь в Иран. Так получилось, что когда первый борт уже подлетел к Тебризу, пришла трагическая информация об обнаружении обломков вертолёта. Российский борт фактически развернулся в воздухе над аэропортом Тебриза и пошёл на точку базирования. Второй самолёт полетел обратно и сел в Жуковском, добавил Песков.