Москва, 20 мая, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Прежде чем отвечать на запрет вещания российских средств массовой информации в Евросоюзе, необходимо понять, что подразумевает такой запрет, сообщил 20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru

«Там сначала нужно разобраться», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, каким образом Москва будет отвечать на запрет вещания.

Он уточнил, что речь идёт в том числе об «Известиях» и «Российской газете», у которых «и не было никакого вещания в ЕС».

«Нужно разобраться, что имеется в виду», — заключил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая Совет ЕС запретил вещание на территории Европейского союза трёх российских СМИ: «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». Попавшие под санкции медиа должны полностью прекратить распространение через электронные средства массовой коммуникации любого контента.

Российский МИД назвал запрет вещания трёх российских СМИ в ЕС зачисткой информпространства. В ведомстве добавили, что в основе этого решения лежат исключительно политические мотивы.

СМИ 15 мая сообщали, что это решение согласовали послы европейских стран. Позднее в тот же день, 15 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия будет молниеносно и болезненно отвечать Западу в случае ограничения работы российских журналистов.