Москва, 20 мая, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Сроки проведения учений по применению ядерного оружия будет сообщит Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Есть поручение верховного главнокомандующего, оно будет исполнено в соответствующие сроки», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Вместе с тем официальный представитель Кремля предложил за уточнениями по срокам проведения учений обратиться в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва и Минск начали совместную подготовку к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия. Соответствующие указания были даны министерствам обороны и генеральным штабам России и Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что нельзя допускать третьей мировой войны, в противном случае окажется неминуем ядерный апокалипсис.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предупреждает Вашингтон и их западных союзников, что их эскалационный курс вынуждает российские власти усилить меры ядерного сдерживания.

В свою очередь кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн отметила, что решение российских властей провести ядерные учения в ответ на воинственные заявления Парижа и Лондона совершенно обоснованно.

По её словам, в реакции России нет ничего удивительного, поскольку Британия, по сути, разрешила Киеву использовать переданное оружие для ударов по территории РФ, а Париж подумывает направить свои войска на Украину. Стайн полагает, что необдуманные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона могут привести к ужасающим последствиям.