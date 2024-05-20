Москва, 20 мая, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России создают в Харьковской области санитарную зону, чтобы обезопасить российские города и населённые пункты от обстрелов ВСУ, сообщил 20 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Таким образом он ответил на вопрос, были ли даны дополнительные поручения Министерству обороны РФ в связи с непрекращающимися обстрелами ВСУ.

«Хочу обратить внимание на заявления, которые президент России Владимир Путин сделал в Китае, где он информировал о создании буферной зоны с тем, чтобы обезопасить наши города и населённые пункты», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая президент России Владимир Путин заявил, что одной из целей наступления подразделений группировки войск «Север» в Харьковской области является создание буферной зоны, чтобы обезопасить территорию страны, в том числе Белгородскую область, от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. При этом, по словам российского лидера, у Москвы нет планов брать под контроль Харьков.

Глава государства в беседе с журналистами ранее отмечал, что не раз поднимал вопрос о необходимости создать санитарную зону на Украине для того, чтобы обезопасить российские регионы от ударов ВСУ. Он подчеркнул, что эта буферная территория должна быть сложно преодолимой для вооружений ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление российского лидера, пояснил, что пределы санитарной зоны на Украине будут зависеть от того, насколько дальнобойным будет вооружение у ВСУ. По его мнению, её граница должна проходить как минимум по территории Днепропетровской области.