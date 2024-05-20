Москва, 20 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о завершении срока полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского напомнил о ранее заявленной позиции российского лидера Владимира Путина.

РИА Новости Владимир Зеленский

«Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина. Такой вопрос уже звучал. А звучал он два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос», — ответил Песков на вопрос о завершении срока полномочий Зеленского 20 мая.

Представитель Кремля подчеркнул, что истечение срока полномочий Зеленского не влияет на проведение спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Владимира Зеленского, вступившего в должность 20 мая 2019 года, истёк. Согласно конституции, 20 мая новый президент Украины должен был принять присягу, но президентских выборов в стране не было.

Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов.

При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.

Официальная позиция Киева состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового главы государства. Когда это случится, неизвестно, поскольку до отмены военного положения возможности выбрать президента не появится.

На Украине существует норма, позволяющая не проводить выборы в парламент в условиях военного времени, однако нет такой же нормы в отношении президента. Это лишает потенциальных противников действующего руководства возможности узурпировать власть через введение военного положения, пояснял ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в марте назвал Зеленского диктатором, отменившим президентские выборы. Российский политик заявил, что глава киевского режима в страхе потерять власть пошёл на нарушение Конституции.