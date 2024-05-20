Москва, 20 мая, 2024, 12:20 — ИА Регнум. От властей Ирана не поступали сигналы с просьбой о помощи в проведении расследования причин авиакатастрофы, в которой погибли президент и глава МИД этой страны, сообщил журналистам 20 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Журналисты спросили Пескова, предполагается ли участие сотрудников спецслужб РФ в расследовании катастрофы.

«Никаких сигналов на этот счёт от наших иранских друзей не поступало», — ответил пресс-секретарь президента.

Информации о том, будут ли представители Кремля участвовать в каких-либо траурных мероприятиях в Иране, тоже пока нет, отметил он.

«Вы знаете традиции похорон, они не предусматривают каких-то таких, с участием международных представителей, церемоний, поэтому никакой информации на этот счёт от наших иранских друзей мы не имеем», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, в котором находились несколько руководителей Ирана, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан. Была проведена спасательная операция. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран. Местонахождение вертолёта удалось установить.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансуриподтвердил сообщения о гибели в результате ЧП президента страны Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов. Похороны Раиси пройдут 21 мая.

Президент России Владимир Путинвыразил соболезнования руководителям Ирана и подчеркнул, что Раиси как настоящий друг России внёс неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами и прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства.