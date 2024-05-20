Москва, 20 мая, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером встретился с послом Ирана Каземом Джалали на фоне сообщений о крушении вертолёта, перевозившего иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 мая журналистам.

Global Look Press Казем Джалали

«В присутствии министра обороны России, министра по чрезвычайным ситуациям, советника президента Левитина состоялась беседа, где президент, выслушав посла, собственно, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств», — рассказал Песков.

По словам представителя Кремля, в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка, которая включала в себя группу из 60 человек со всем необходимым оборудованием, группу «Центроспас» и особую группу. Был подготовлен высокогорный вертолёт.

Два самолёта экстренно вылетели в сторону Тебриза, было очень тесное взаимодействие между МЧС и Минобороны. Два вертолёта при нормализации погодных условий должны были вылететь в Иран. Так получилось, что когда первый борт уже подлетел к Тебризу, пришла трагическая информация об обнаружении обломков вертолёта. Российский борт фактически развернулся в воздухе над аэропортом Тебриза и пошёл на точку базирования. Второй самолёт полетел обратно и сел в Жуковском, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению Родине, и отметилнеоценимый личный вклад президента Ирана в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

Позже установили местонахождение вертолёта, появились первые кадры с места ЧП, на которых видна оторвавшаяся хвостовая часть воздушного судна.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.