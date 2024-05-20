Москва, 20 мая, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Пропавшего актёра из сериала «Папины дочки» Андрея Светлова нашли на стройке в Подмосковье, куда он отправился на подработку. Об этом ИА Регнум рассказала мать артиста Татьяна Андреевна. Несколько дней женщина не могла связаться с сыном, из-за чего обратилась в полицию.

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83-летняя Татьяна Андреевна поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу о помощи в розыске её сына. Она рассказала, что Андрей уже дома и с ним всё хорошо.

«Спасибо за помощь, Андрей вернулся, к счастью, ничего страшного не произошло. Ему пришлось задержаться на объекте в Климовске, потому что нужно было закончить какие-то работы. Но сообщить об этом мне у него не было возможности, потому что телефона у него сейчас нет. Его телефоны украли», — объяснила пенсионерка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 мая мать Андрея Светлова была вынуждена обратиться в полицию, потому что сын не вернулся с работы. Несколько дней женщина не могла с ним связаться и попросила оперативников помочь в розыске. По словам матери, артисту приходится браться за любую работу, пока у него нет ролей в кино. Поэтому он часто уезжает на разные строительные объекты, но всегда предупреждает мать о своих командировках и возвращается в обещанные даты. Недавно артиста ограбили, и он лишился телефона и не смог связаться с пожилой мамой.