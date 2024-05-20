Тегеран, 20 мая, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани назначен исполняющим обязанности главы иранского МИД. Об этом сообщает агентство IRNA.

Егор Алеев/ТАСС Замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани

19 мая глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян погиб в крушении вертолёта, на борту которого, помимо Абдоллахияна, находились президент Ирана Эбрахим Раиси, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Им также не удалось выжить.

Отмечается, что кандидатура Али Багери Кани была одобрена на внеочередном заседании правительства, которое проводилось по инициативе первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера, исполняющего обязанности президента страны.

Как передавало ИА Регнум, свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Эбрахим Раиси как настоящий друг России внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между двумя странами, а также прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства.

Вместе с тем Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур в связи с гибелью Раиси и лиц, сопровождавших его в рухнувшем вертолёте. Похороны Раиси пройдут 21 мая в Тебризе.