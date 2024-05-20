Тегеран, 20 мая, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси и лиц, сопровождавших его в рухнувшем вертолёте.

Shadati/Global Look Press

«Объявляю пятидневный траур по всей стране», — приводит слова Хаменеи иранское агентство Tasnim.

Вместе с тем Верховный лидер Ирана выразил соболезнования «дорогому иранскому народу».

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан. После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.

Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Появились первые кадры с места ЧП, на которых видна оторвавшаяся хвостовая часть воздушного судна.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.

Похороны Раиси пройдут 21 мая в Тебризе.

Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Эбрахим Раиси как настоящий друг России внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между двумя странами, а также прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства.