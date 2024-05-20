Тебриз, Иран, 20 мая, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Иранские спасатели обнаружили обломки вертолёта президента Эбрахима Раиси на высоте 2,5 тыс. метров. Об этом сообщил глава иранского Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Кадр из видео

«Спасатели общества Красного Полумесяца обнаружили обломки вертолета на высоте 2500 метров», — сообщил Пир Хосейн Коливанд, слова которого приводит иранский телеканал IRIB.

Он добавил, что в поисково-спасательной операции были задействованы более 2 тыс. человек. В операции участвовали только иранские спасатели, иностранная помощь задействована не была, отметил Коливанд.

По его словам, все находившиеся на борту вертолёта погибли «в первые же минуты после катастрофы».

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Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.

Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Появились первые кадры с места ЧП, на которых видна оторвавшаяся хвостовая часть воздушного судна.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.

Свои соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Эбрахим Раиси как настоящий друг России внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между двумя странами, а также прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства.