Тегеран, 20 мая, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Все находившиеся на борту вертолёта президента Ирана погибли почти сразу после крушения. Об этом заявил 20 мая глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд, сообщает агентство Fars.

Zuma/TASS

Он отметил, что обломки вертолёта, найденные спасателями общества, находились на высоте 2,5 км над уровнем моря. Воздушное судно полностью разрушилось в результате ЧП.

«Пассажиры вертолёта погибли в первые минуты после катастрофы», — сказал Коливанд.

В поисках участвовали более 2 тыс. человек. В операции был задействован турецкий беспилотник Akıncı, ранее обнаруживший «источник тепла» на месте катастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.

Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Появились первые кадры с места ЧП, на которых видна оторвавшаяся хвостовая часть воздушного судна.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.