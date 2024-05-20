В Иране сообщили, что находившиеся в вертолёте Раиси погибли сразу после ЧП
Красный полумесяц: находившиеся на борту вертолёта Раиси погибли сразу после ЧП
Тегеран, 20 мая, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Все находившиеся на борту вертолёта президента Ирана погибли почти сразу после крушения. Об этом заявил 20 мая глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд, сообщает агентство Fars.
Он отметил, что обломки вертолёта, найденные спасателями общества, находились на высоте 2,5 км над уровнем моря. Воздушное судно полностью разрушилось в результате ЧП.
«Пассажиры вертолёта погибли в первые минуты после катастрофы», — сказал Коливанд.
В поисках участвовали более 2 тыс. человек. В операции был задействован турецкий беспилотник Akıncı, ранее обнаруживший «источник тепла» на месте катастрофы.
Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.
После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.
Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Появились первые кадры с места ЧП, на которых видна оторвавшаяся хвостовая часть воздушного судна.
Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.