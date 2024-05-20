Москва, 20 мая, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Филиал Московского государственного университета (МГУ) в городе Копер в Словении будет ликвидирован, следует из проекта постановления правительства России.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

Из документа следует, что утратил силу девятый абзац пункта 14 устава МГУ, в котором говорится о действующем в Копере филиале. Это единственный в Европе филиал этого российского вуза.

В пресс-службе Минобрнауки подтвердили, что проект постановления разработан в связи с ликвидацией филиала в Словении и переименованием структурных подразделений университета, сообщает KP.RU.

Филиал МГУ в словенском Копере торжественно открыли 21 ноября 2017 года, сообщала пресс-служба вуза. В церемонии участвовали глава МИД Словении Карл Эрьявец, бывший российский посол Доку Завгаев и ректор МГУ Виктор Садовничий. Инициатором проекта была словенская сторона.