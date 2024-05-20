Москва, 20 мая, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» оставили в одиночных камерах после карантина, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Павел Бедняков/РИА Новости

Сначала подозреваемых поместили в одиночные камеры из-за карантина, после которого их должны были распределить в камеры на двоих и четверых человек, однако этого не сделали.

Отмечается, что правоохранители опасаются насилия над террористами со стороны подозреваемых по другим уголовным делам.

Как передавало ИА Регнум, 16 мая Басманный суд продлил до 22 августа аресты непосредственным исполнителям теракта: Мухаммадсобиру Файзову (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Далерджону Мирзоеву (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Рачабализоду Муродали (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а также Фаридуни Шамсидину (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

В тот же день суд поставил оставить в СИЗО ещё четырёх пособников террористов из «Крокуса»: Лутфуллои Назримада (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Курбонова Джумахона Бегиджоновича (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Юсуфзода Якубджона Давлатхона (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Шарипзода Муххамада Заира (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Также с СИЗО остаются Исроил Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Диловар Исломов(внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Аминчон Исломов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Алишер Касимов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Вооружённые террористы осуществили теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта, ворвавшись в концертный зал и открыв огонь по посетителям. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек. Непосредственных исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта.

Президент Владимир Путин подчёркивал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Как указывал директор ФСБ Александр Бортников, показания фигурантов дела о теракте подтверждают украинский след. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 16 апреля сообщил, что следователи подтвердили и процессуально закрепили связь исполнителей террористической атаки с Украиной.