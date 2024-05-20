Тель-Авив, Израиль, 20 мая, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Тель-Авив непричастен к смерти президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил агентству Reuters израильский чиновник.

Kobi Gideon Israeli Gpo/Global Look Press Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (в центре) и Дэвид Барни (слева), директор Моссада

«Это были не мы», — приводит агентство слова должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, который перевозил Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган.

Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

В результате авиакатастрофы погибли президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц. Министр отметил, что в России Раиси и Абдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей Москвы, их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима.