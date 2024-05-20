В Израиле заявили, что непричастны к гибели Раиси
Израильский чиновник: Тель-Авив непричастен к гибели Раиси
Тель-Авив, Израиль, 20 мая, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Тель-Авив непричастен к смерти президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил агентству Reuters израильский чиновник.
«Это были не мы», — приводит агентство слова должностного лица, которое пожелало остаться неизвестным.
Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, который перевозил Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган.
Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.
В результате авиакатастрофы погибли президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью Раиси, главы МИД Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц. Министр отметил, что в России Раиси и Абдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей Москвы, их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима.