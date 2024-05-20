Тебриз, Иран, 20 мая, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Иранские спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении вертолёта президента республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщает телестанция Al Jazeera.

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«Поиск тел завершён», — приводит телекомпания сообщение главы Иранского общества Красного Полумесяца Пира Хосейна Коливанда.

По его словам, все тела погибших направлены с места крушения в город Тебриз.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 мая вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

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После первых данных о происшествии власти Ирана начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.

В результате авиакатастрофы в Иране погибли президент страны Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом.

Свои соболезнования выразили глава МИД России Сергей Лавров, а также посольство РФ в Тегеране.