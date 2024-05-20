Минск, 20 мая, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Белорусский МИД выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его высокопоставленных лиц в результате крушения вертолёта. Сообщение ведомства приводит 20 мая БелТА.

Hossein Razaqnejad Ибрахим Раиси

В Минске с большой болью восприняли последние новости из Ирана, говорится в сообщении. В МИД выразили искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелали стойкости и мужества иранскому народу.

«Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси», — подчеркнули в МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая вертолёт Раиси потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

После первых данных о ЧП иранские власти начали спасательную операцию. Ряд государств, в том числе Россия, выразили готовность помочь Тегерану в поисках. Два спецборта МЧС отправились в Иран.

Позже стало известно, что местонахождение вертолёта удалось установить. Появились первые кадры с места ЧП, на которых видна оторвавшаяся хвостовая часть судна.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом. На борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента исламской республики до проведения выборов.