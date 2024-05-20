Севастополь, 20 мая, 2024, 09:42 — ИА Регнум. В Севастополе объявлен сигнал воздушной тревоги, сообщил 20 мая губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в Telegram-канале.

Ранее 20 мая в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту сообщалось, что движение по Крымскому мосту временно перекрыто.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 19 мая российские военные уничтожили и перехватили в Краснодарском крае, Белгородской области и Севастополе в общей сложности 61 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили в Крыму девять оперативно-тактических ракет ATACMS.

В ночь на 17 мая российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь с применением БПЛА и морских дронов. По информации оперативных служб, в городе никто не пострадал, была повреждена подстанция.