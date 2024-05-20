Москва, 20 мая, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Российские военные практически полностью уничтожили группировку ВСУ на востоке Часова Яра, часть города находится в серой зоне, сообщили в силовых структурах ДНР.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Там (на востоке Часова Яра) сейчас практически не осталось группировки противника. Кто смог — вышел, остальные уничтожены», — передаёт RT.

Отмечается, что, вопреки интенсивной работе ВКС России и артиллерии, ВСУ по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 7 мая сообщил, что украинское командование стягивает резервы под Часов Яр, чтобы усилить фланги своей группировки в этом районе. Также он проинформировал, что ВСУ тайно вывозят тела бойцов из города. Это происходит из-за того, что командование украинских войск скрывает реальные потери на донецком направлении.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после потери украинской армией Часова Яра подразделения ВСУ, которые находятся в Краматорске и Славянске, окажутся в трудном положении. По его словам, если Часов Яр падёт, то вся украинская система обороны в Донбассе начнёт распадаться.