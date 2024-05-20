Москва, 20 мая, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Мошенники стали предлагать жителям России пройти флюорографию, чтобы завладеть их платёжными данными или получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Об этом рассказал гендиректор компании SafeTech Денис Калемберг.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мошенники продолжают эксплуатировать тематику ОМС, но на этот раз настаивают на прохождении флюорографии в одной из ближайших поликлиник за счёт средств обязательного медицинского страхования», — приводят слова эксперта «Известия».

Калемберг напомнил, что врачи действительно рекомендуют проходить эту процедуру ежегодно, поэтому звонок от мошенников может не вызвать подозрений. Звонящий предлагает выбрать ближайшую поликлинику, а также дату и время приёма. Затем он просит назвать код из SMS для подтверждения записи.

Код нужен мошенникам либо для того, чтобы подтвердить транзакцию по списанию средств со счёта потенциальной жертвы, либо для получения доступа к порталу госуслуг. Во втором случае они смогут провести ряд махинаций, например, получить микрозаймы или завладеть всей информацией о счетах и доходах человека. Эти сведения они могут продать другим злоумышленникам для таргетированных атак.

Как сообщало ИА Регнум, ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что мошенники, выдавая себя за сотрудников Социального фонда, обещают пожилым людям перерасчёт пенсий в обмен на код идентификации. Они пытаются внушить своим потенциальным жертвам, что якобы выявили «неучтённый стаж», в связи с чем требуется оформить некое заявление. После получения кода из SMS «для идентификации» злоумышленники получают доступ к профилю жертвы на портале «Госуслуги» или в мобильном банке.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что самый надёжный способ избежать обмана со стороны мошенников — это соблюдение простых правил «цифровой гигиены». В частности, нельзя верить любым незнакомцам, которые звонят или присылают СМС-сообщения. Нельзя сообщать им какую-либо информацию и называть присланные коды.